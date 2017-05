Ärzte Zeitung online, 02.05.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



PVS holding

Verrechnungsstellen gründen Lobbyverband

HAMBURG/BERLIN. Als einer der größten Abrechnungsdienstleister im Gesundheitswesen hat die PVS holding im April den Bundesverband Verrechnungsstellen Gesundheit e.V. in Berlin gegründet. Den Vorsitz des neuen Verbandes hat der Zahnarzt und Bundestagsabgeordnete Dr. Mathias Höschel, der für den kürzlich gestorbenen Abgeordneten Peter Hintze nachgerückt ist. "Um die medizinische Leistungsqualität langfristig sichern zu können, brauchen wir verlässliche Rahmenbedingungen und gesellschaftliche Akzeptanz im Gesundheitswesen. Dafür werben wir im Dialog mit Politik, Regierungen und gesellschaftlichen Gruppen", so Höschel, der sich unter anderem für eine zukunftsfähige GOÄ einsetzen will. (maw)