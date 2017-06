Ärzte Zeitung online, 02.06.2017 1

Imagekampagne

Apotheker rücken Patienten in den Fokus

BERLIN. Am Donnerstag ist die diesjährige Hauptwelle der Imagekampagne "Näher am Patienten" der Apotheker gestartet. "Erstmals stellen wir die Patienten konsequent in den Mittelpunkt unserer Kampagne.

Sie erzählen ihre persönliche Gesundheitsgeschichte selbst - und welche Rolle ihre Apotheke für sie spielt", erläuterte Dr. Reiner Kern, Leiter Kommunikation der ABDA – Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, das Kampagnenkonzept.

Zwei Geschichten werden laut ABDA als Spots ab dem 5. Juni vier Wochen lang auf 75 Großkino-Leinwänden in den Landeshauptstädten ausgestrahlt. (maw)

Die Kampagnen-Spots sind zu sehen auf: www.meine-gesundheitsgeschichte.de