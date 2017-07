Ärzte Zeitung online, 06.07.2017 1

Belegärzte

Neuer Verbandsvorsitzender gewählt

MÜNCHEN. Dr. Andreas Schneider (63) ist neuer Vorsitzender des Bundesverbandes der Belegärzte (BdB). Der Urologe aus Winsen an der Luhe tritt die Nachfolge von Dr. Klaus Schalkhäuser (77) an, der das Amt nach 15 Jahren aus privaten Gründen jetzt niedergelegt hatte. Aktuell sieht der Interessenverband laut eigenem Bekunden seine "vorrangige Aufgabe darin, dass weltweit erfolgreiche Belegarztsystem in der sektorübergreifenden Patientenversorgung zu stärken und konstatierte negative Entwicklungen bei den bettenführenden Facharztpraxen wieder umzukehren". – Schneider ist langjährig als Belegarzt tätig, über 22 Jahre im Krankenhaus Salzhausen, seit 2016 im Krankenhaus Buchholz/Nordheide. (eb)