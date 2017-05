Weniger Arztfehler, doch Experten unzufrieden

Außerdem ist es in Deutschland eigentlich üblich, dass man bei diesem Thema bei sich selbst anfängt. Die Ärzteschaft hat dazu Bahnbrechendes geleistet, u. a., im cirsmedical.de. Was hindert den MDK bzw. den MDS mit seinen internen Erkenntnissen an die Öffentlichkeit bzw. an die betroffenen Fachgebiete heranzutreten? Ist ihm die plakative Forderung an die Öffentlichkeit wichtiger als die tatsächliche Versorgung?



Dass der MDK eine Meldepflicht für unerwünschte Ereignisse fordert beweist, dass er das Thema nicht verstanden hat. Es geht nicht um Zahlen darüber, wo eventuelle Probleme und Fehler ankommen, sondern um gemeinsame Aktionen, Fehler und unerwünschte Ereignisse zu verhindern. Dazu braucht es einen vertrauensvollen Umgang unter den beteiligten mit der Suche nach und dem Schaffen von Lösungen. Das heißt dann "Sicherheitskultur" und ist die Voraussetzung Nr. 1 für eine bessere und sichere Versorgung. "You can choose between fear or safety", Don Berwick, internationale Ministerkonferenz 2016 in London im Beisein u. a. von GesMin Gröhe.Außerdem ist es in Deutschland eigentlich üblich, dass man bei diesem Thema bei sich selbst anfängt. Die Ärzteschaft hat dazu Bahnbrechendes geleistet, u. a., im cirsmedical.de. Was hindert den MDK bzw. den MDS mit seinen internen Erkenntnissen an die Öffentlichkeit bzw. an die betroffenen Fachgebiete heranzutreten? Ist ihm die plakative Forderung an die Öffentlichkeit wichtiger als die tatsächliche Versorgung?Solange nicht eindeutig ist, dass "unerwünschte Ereignisse" zu konstruktiven Massnahmen, sondern zu Sanktionen führt, ist die Forderung nach einer Meldepflicht schlichtweg falsch. "Autoritäres Verhalten, verbunden mit negativen Anreizen, wird immer dazu führen, aufgetretene Missstände nicht auszuweisen" Prof. Dr. Eichhorn, DKI, Mitteilungen des BDC 8/1992Dr. Günther JonitzPräsident der Ärztekammer BerlinGründungsmitglied des Aktionsbündnisses PatientensicherheitChirurg