Personalführung

Auszeit im Kurort als Prävention

MÜNCHEN. Neue Wege in der Prävention für professionelle Pflegekräfte geht der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste (bpa) und der Bayerische Heilbäder-Verband (BHV). So können sich bald zehn Pflegefachkräfte aus überwiegend privaten Pflegeheimen und Pflegediensten in Bayern in einem Kurort erholen und dabei Strategien erlernen, im Arbeitsalltag besser auf die eigene Gesundheit zu achten. In Kürze sollen BHV-Experten im Rahmen eines speziellen Präventionsprogrammes mit bis zu 100 Teilnehmern trainieren, wie sie gesundheitsschonende Arbeitsweisen auch im anspruchsvollen Pflegealltag umsetzen können. (maw)