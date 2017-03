Ärzte Zeitung online, 17.03.2017 1

Wettbewerb

Merck ehrt erneut MS-Schwestern

DARMSTADT. MS-Schwestern informieren und begleiten Menschen, die an Multipler Sklerose erkrankt sind, in enger Zusammenarbeit mit dem behandelnden Arzt. Merck hat nun zehn Frauen zur "MS-Schwester des Jahres 2016" gekürt. Mit der Auszeichnung werden bereits zum neunten Mal in Folge das persönliche Engagement der MS-Schwestern gewürdigt, so das Unternehmen. Als wichtige Ansprechpartner nähmen sie bei der MS-Therapie eine Schlüsselrolle für ihre Patienten ein.

Zur MS-Schwester 2016 gewählt wurden Anja Arns (Recklinghausen), Yvonne Döhr (Ueckermünde), Silke Freier (Freital), Michaela Graf (Nürnberg), Nadja von der Heyde (Bielefeld), Anja Kanzler (Nürnberg), Nicole Krause (Duisburg), Huanita Molitor (Düren), Ursula Schreier-Simons (Aachen) sowie Angela Walter (Teupitz). Der Wettbewerb wurde 2008 von Merck in Kooperation mit der Zeitschrift "Heilberufe" des Springer-Verlags initiiert. (maw)