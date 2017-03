Viele zahnmedizinische Fachangestellte erhalten nur den Mindestlohn

So einen Unsinn hört man immer wieder: Der Wirt bereichert sich schamlos, bei Aldi kriege ich ein Bier für 49 Cent, in der Kneipe kostet das Glas 3 Euro. Dabei werden natürlich geflissentlich alle Nebenkosten des Wirts und auch die Tasache, daß die Brauereien die Discounter viel billiger beliefern als die Wirte, übersehen.

Jeder Angestellte kann um Gehaltserhöhung nachsuchen und sich auf dem freien Arbeitsmarkt gerne auch nach besser bezahlten Stellen umsehen. Wenn es sich für den Inhaber rechnet und er mit der Arbeitsleistung zufrieden ist, dann wird er auch den Lohn erhöhen. Leere Worthülsen eines Verbandes dürften diese betriebswirtschaftliche Entscheidung kaum beeinflussen.

