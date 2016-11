Ärzte Zeitung online, 25.11.2016 1

Gesundheitswesen

Boom bei der Beschäftigung von Best Agern

BERLIN. Seit 2010 ist die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten zwischen 50 und 65 Jahren um insgesamt 30 Prozent auf 9,8 Millionen gestiegen. Besonders das Gesundheits- und Sozialwesen erlebt einen Beschäftigungsboom, berichtet die Initiative "7 Jahre länger".

Sie stütz diese These auf eine eigene Auswertung auf Grundlage von Daten der Bundesagentur für Arbeit. Demnach habe in diesem Bereich die Zahl älterer Arbeitnehmer seit 2010 am drittstärksten zugelegt (+38,8 Prozent).

Noch deutlicher sei die Entwicklung im Gastgewerbe (+43 Prozent) und bei den freien Berufen (+39,5 Prozent). (mh)