Fachkräftesicherung

Hochschule Niederrhein bietet Bachelor in Pflege

KREFELD. Die Hochschule Niederrhein in Krefeld reagiert auf die zunehmende Nachfrage von Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Altenheimen nach akademisch qualifiziertem Pflegepersonal. Die Hochschule bietet ab dem Sommersemester kommenden Jahres einen Bachelor-Studiengang Pflege an. Das Studium ist zunächst nur berufsbegleitend möglich: Voraussetzung ist, dass die Studierenden einen Ausbildungsvertrag in der Kranken-, Alten- oder Kinderkrankenpflege bei einer Kooperationseinrichtung in der Region haben.

Der Studiengang ist auf neun Semester angelegt. Die rund 30 Studienanfänger sollen im September mit der praktischen Ausbildung beginnen. (iss)