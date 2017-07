Treulose Azubis in Gesundheit und Pflege

Ärzte Zeitung online, 19.07.2017 1

BERLIN. Ein Viertel der ausbildenden Betriebe in Gesundheit und Pflege haben im vergangenen Jahr – wie bereits 2015 – nicht alle angebotenen Ausbildungsplätze besetzen können. Über alle Branchen hinweg betrachtet, konnten 31 Prozent der Betriebe nicht alle Ausbildungsplätze besetzen. Das geht aus der am Dienstag in Berlin vorgestellten Ausbildungsumfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) hervor. Probleme bereiten zudem die Bindung der Azubis an die Ausbildungsbetriebe. "Im Gastgewerbe und im Bereich Gesundheit/Pflege kommt es etwas häufiger als in anderen Branchen vor, dass ein Ausbildungsvertrag nach Ausbildungsbeginn durch die Auszubildenden gelöst wird", heißt es im Bericht zur Umfrage. (maw)

