Ärzte Zeitung, 21.10.2016 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Umfrage

Großes Interesse an digitalen Gesundheitsangeboten

NEU-ISENBURG. Die Digitalisierung der Medizin ist bei den Verbrauchern durchaus gefragt. Das zeigt eine Umfrage des Branchenverbands Bitkom unter über 1000 Bundesbürgern.

So würden 61 Prozent der Deutschen im Krankheitsfall einen Op-Roboter in Anspruch nehmen. Ein Viertel würde im Krankheitsfall digitale Tabletten einnehmen. Ebenso viele würden die Informationen an ein Smartphone senden.

Ein Drittel der Befragten ist außerdem offen für unter die Haut implantierbare Mikrochips zur Überwachung der Körperfunktionen. 15 Prozent würden diese sogar auf jeden Fall nutzen. (reh)