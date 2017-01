Ärzte erläutern Medikationspläne zu wenig

bekanntlichermaßen überschätzen Patienten die ärztlichen Honorare um das 5 bis 10-fache. Wer mal bei Behörden oder Notaren für einfache Dokumente blechen mußte weiß, daß da schnell ein paar hundert oder tausend Euro zusammenkommen.



Somit hat es die KBV tatsächlich geschafft, für den Medikationsplan eine Vergütung in Höhe von Trinkgeld zu erreichen (üblich etwa 10-15%).



Ich habe um die tausend Euro investiert, stelle die Pläne an einem Arbeitsplatz mit 2 Bildschirmen zusammen (links der alte, rechts der neue Plan), eine Tätigkeit, die höchste Konzentration und Verantwortung erfordert. Für ein Honorar, das eher Almosen ist.



Wieder einmal haben es Politik und KBV geschafft: wertvolle Leistung für minimale Bezahlung. Und die Kassenärzteschaft läßt es sich wieder einmal gefallen.





