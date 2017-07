Ärzte Zeitung online, 10.07.2017 1

Merkel zu Digitalisierung:

Rückstände aufholen!

Bundeskanzlerin Angela Merkel © Bernd von Jutrczenka / dpa

BERLIN. Angela Merkel hat Deutschland im internationalen Vergleich mangelhafte Entwicklung bei der Digitalisierung in der Medizin attestiert. Ziel in der Gesundheitsforschung müsse sein, Rückstände aufzuholen, so die Kanzlerin in einem am Sonntag veröffentlichten Video. Bei der Ausschreibung von Forschungsprojekten müsse besprochen werden, was Forscher behindert, Verfahren müssten beschleunigt werden. (dpa)