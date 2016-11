Ärzte Zeitung, 14.11.2016 1

BMG

Online-Test der E-Card beginnen noch im November

BERLIN.Haben Industrie und Selbstverwaltung die erste Sanktionshürde aus dem E-Health-Gesetz noch einmal knapp genommen? – Wie das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) auf Nachfrage erklärt, geht man dort nach dem derzeitigen Projektstand der Telematikinfrastruktur und elektronischen Gesundheitskarte (eGK) davon aus, dass die großflächigen Testverfahren noch im November dieses Jahres beginnen werden. Gemeint sind die Online-Tests der eGK. Damit bestätigt das BMG die kursierenden Nachrichten, dass die Testregion Nordwest nahezu startbereit ist.

Die im Gesetz vorgesehenen Fristen und Sanktionen hätten dazu geführt, dass alle Beteiligten ihre Arbeiten intensiviert haben, so das BMG. Industrie, die gematik (als Betreibergesellschaf der Telematikinfrastruktur), die für die Zertifizierung verantwortlichen Stellen und die Verbände der Ärzte- sowie Zahnärzteschaft, der Krankenhäuser und der Krankenkassen würden mit Hochdruck daran arbeiten, "die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Arztpraxen, Zahnarztpraxen und Krankenhäuser sicher an das neue Netz angeschlossen werden können", so das BMG. Gröhes Ministerium stellt aber auch klar. "Wir beobachten weiterhin den Projektverlauf genau und prüfen gegebenenfalls weitere Schritte." (reh)