Telemedizin

Telenephrologisches Mega-Projekt in NRW gestartet

KÖLN. In Nordrhein-Westfalen hat sich ein Konsortium gebildet, das ein telemedizinisch basiertes sektorübergreifendes Konzept für die Versorgung von Patienten mit Nierenerkrankungen entwickeln will. Das telenephrologische Projekt "NephroTeTe" wird getragen von der Klinik für Nephrologie des Universitätsklinikums Essen, der Medvision AG, dem Rechenzentrum Volmarstein und dem Fraunhofer-Institut für Software- und Systemtechnik in Dortmund. Es wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung gefördert. Die Partner wollen eine Plattform für den Austausch digitalisierter strukturierter medizinischer Informationen zwischen Kliniken und nephrologischen Praxen etablieren. (iss)