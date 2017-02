Ärzte Zeitung, 14.02.2017 1

Nachtschwärmer

"Fifty-Fifty-Taxi-Tickets" für weniger Disco-Unfälle

POTSDAM. Damit junge Nachtschwärmer in Brandenburg am Wochenende sicher nach Hause kommen, gibt die AOK Nordost in diesem Jahr wieder "Fifty-Fifty-Taxi-Tickets" aus. Das Projekt wird vom Land mit 62 500 Euro unterstützt.

Mit dem Ticket können junge Menschen zwischen 16 und 25 Jahren an den Wochenenden und an gesetzlichen Feiertagen zum halben Preis mit dem Taxi in die Disco und zurück nach Hause fahren.

Verkehrsministerin Kathrin Schneider lobte die mittlerweile seit 22 Jahren bestehende Aktion, mit ihr lasse sich die Anzahl der oft schweren Disco-Unfälle vermindern. Gekauft werden kann das Ticket von jedermann, es ist nicht abhängig von der Kassenzugehörigkeit. (juk)