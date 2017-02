Ärzte Zeitung online, 08.02.2017 1

Selbstbestimmtes Altern

Dortmund ist Modellregion für EU-Projekt

FRANKFURT/DORTMUND. In dem EU-Verbundprojekt "Smart Service Power" (SSP) wird erstmals eine Plattform aufgesetzt, die ein selbstbestimmtes Leben im Alter in den eigenen vier Wänden ermöglicht. Hierfür sollen bisher getrennt gehaltene Daten aus dem Pflegesektor sicher an zentraler Stelle gebündelt und für altersgerechte Diagnose- oder Pflegedienste eingesetzt werden. Der globale Think Tank und Berater der Vereinten Nationen Diplomatic Council (DC) hat das SSP-Projekt jetzt für den Brückenschlag zwischen Diplomatie, Wirtschaft und Gesellschaft mit dem DC Information Society Award ausgezeichnet. Die Unterstützungsplattform soll in der Modellregion Dortmund aufgesetzt werden. (maw)