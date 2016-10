Ärzte Zeitung, 12.10.2016 1

Eigene Praxis

Pendeln ist für Jungärzte eine Option

LEIPZIG. Für viele junge Nachwuchsmediziner kommt auch ein Pendeln zur eigenen Hausarztpraxis auf dem Land in Betracht. Bis zu 50 Minuten pro Strecke würden sie täglich auf sich nehmen, wie eine Studie der Universität Leipzig ergibt.

Die Hochschule hat dafür Studenten in Leipzig, Halle und an der Charité in Berlin befragt. Sie sieht in den Ergebnissen eine große Chance, die Engpässe in der hausärztlichen Versorgung auf dem Land zu mildern.

Allerdings blieben auch bei einer 50-minütigen Fahrt aus einer Großstadt weiter "weiße Flecken" auf der Landkarte, räumten die Studienautoren ein. In Sachsen könnten trotz allem das Vogtland, die Lausitz und andere Teile Nordost-Sachsens nicht abgedeckt werden. (lup)