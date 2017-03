Ärzte Zeitung online, 08.03.2017 1

"Dozent des Jahres"

Allgemeinarzt erhält Lehrpreis

MÜNCHEN. An der Technischen Universität München (TUM) hat erstmals ein Allgemeinarzt den Lehrpreis "Dozent des Jahres" bekommen. Dr. Bernhard Riedl lehrt dort seit 2011. Sein nun ausgezeichnetes Seminar "Wahlpflichtfach Allgemeinmedizin" thematisiert unter anderem die Gründung und Führung einer Praxis. Außer Riedl wirkten sechs weitere Dozenten mit. Den Lehrpreis schreibt die Fakultät für Medizin aus. Ähnliche Preise gibt es auch an anderen Fakultäten. Die Abstimmung erfolgt durch Lehrkoordinatoren und Studenten. Seit 2009 gibt es an der TUM ein eigenes Institut für Allgemeinmedizin. Professor Antonius Schneider gründete es als ersten hausärztlichen Lehrstuhl Bayerns. (cmb)