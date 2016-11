Ärzte Zeitung, 25.11.2016 1

Personalisierte Medizin

EU etabliert Konsortium

BRÜSSEL. Die Europäische Union will in puncto personalisierte Medizin künftig stärker an einem Strang ziehen.

Um die Gesundheitsforschungspolitiken der 28 EU-Mitgliedsstaaten zu koordinieren und somit die Implementation personalisierter Medizin voranzubringen, ist nun das International Consortium of Personalised Medicine (ICPerMed) aus der Taufe gehoben worden.

Die Initiative soll Stiftungen und gesundheitspolitikgestaltende Organisationen der 28 Länder, von fünf Regionen und der EU-Kommission unter einem Dach zusammenführen. Zum Vorsitzenden des ICPerMed wurde Mairead O'Driscoll vom irischen Health Research Board gewählt. (maw)