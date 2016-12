Ärzte Zeitung, 09.12.2016 1

Onkologie

Personalisierte Tumortherapie aufgewertet

REGENSBURG. Zum Jahreswechsel wird die Projektgruppe "Personalisierte Tumortherapie" ein eigener Institutsbereich am Fraunhofer Institut für Toxikologie und Experimentelle Medizin (ITEM). Die von Professor Christoph Klein, Lehrstuhl für Experimentelle Medizin und Therapieverfahren an der Uni Regensburg, geleitete Projektgruppe ist nach Uniangaben nach einer erfolgreichen Evaluierung im Frühjahr dieses Jahres nun offiziell als eigener Bereich in den Haushalt der Fraunhofer-Gesellschaft aufgenommen worden. Schwerpunkt der Forschergruppe sei die Entwicklung diagnostischer Tests zur frühzeitigen Entdeckung der Krebszellstreuung und zur Vorhersage des Therapieansprechens der metastatischen Vorläuferzellen. (maw)