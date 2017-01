Ärzte Zeitung, 12.01.2017 1

Bremen

Klinikverbund kooperiert in puncto Pflege

BREMEN. In Bremen haben sich der Klinikverbund Gesundheit Nord und die Hochschule des Stadtstaates in puncto Pflege auf eine Kooperation ab dem Wintersemester 2017/18 geeinigt. Durch die Kooperation werde jährlich fünf Mitarbeitern aus dem Pflegebereich der Gesundheit Nord ein Studium an der Hochschule Bremen im Fach ISPG (Internationaler Studiengang Pflege- und Gesundheitsmanagement) ermöglicht. Die Hochschule vermittele in diesem Studiengang die erforderlichen Managementkompetenzen für Gesundheits- und Pflegekräfte in verantwortlicher Position. Die Mitarbeiter würden während des Studiums gezielt begleitet und für den Zeitraum des Studiums von der Gesundheit Nord freigestellt. (maw)