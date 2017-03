Ärzte Zeitung, 03.03.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Klinikambulanz

Ärzte wollen Patienten nicht wegschicken

In Windeseile sollen Klinikärzte demnächst klären, ob ein Patient zu Recht in der Notaufnahme sitzt oder an die ambulante Bereitschaft zu verweisen ist. – Viele wollen da nicht mitspielen.

Von Christoph Winnat

© Sebastian Kahnert / dpa

OFFENBACH. Die bevorstehende Einführung einer neuen Abklärungspauschale für Patienten, die medizinisch unbegründet in der Notaufnahme von Kliniken vorstellig werden, sorgt bundesweit für Kritik. Die Arbeitsgemeinschaft Zentraler Notaufnahmen Hessen warnte bei einem Pressegespräch am Mittwoch im Sana Klinikum Offenbach, der Schnell-Check mit in der Folge Zuweisung an die ambulante Versorgung setze "Notfallpatienten unkalkulierbaren Risiken aus".

Zur Erinnerung: Mitte Dezember wurde im erweiterten Bewertungsausschuss die Reform des Notdiensthonorars zum 1. April dieses Jahres beschlossen. Ein Baustein ist die Abklärungspauschale (EBM-Ziffern 01205 und 01207), die sich die Krankenhausvertreter ausdrücklich gewünscht hatten. Allerdings ist die Dotierung mit 45 Punkten (4,74 Euro) zu regulären Zeiten wochentags und 80 Punkten (8,42 Euro) nachts, wochenends sowie an Feiertagen ausgesprochen karg bemessen.

Seinerzeit hatte das die Deutsche Krankenhausgesellschaft bereits als "diskreditierende Bewertung ärztlicher Leistungen" kommentiert. In Hessen haut man jetzt in die gleiche Kerbe. Die Vergütung der Sichtungsprüfung entspreche "einer ärztlichen Arbeitszeit von zwei Minuten". Auf diese Weise würden Entscheidungen provoziert, "die mit ärztlicher Verantwortung und Sorgfaltspflicht unvereinbar sind".

In Hessen betrage der Scheinschnitt einer ambulanten Behandlung in der Notaufnahme derzeit 30 Euro, rechnet die AG vor. Damit würden die Kliniken pro Fall um die 100 Euro Verlust einfahren. Demnächst nehme das Defizit exorbitant zu, erwartet Sascha John, Geschäftsführer des Sana Klinikums Offenbach. Denn einfach achselzuckend wegschicken wollen die hessischen Notärzte ihre Patienten auch in Zukunft nicht. Man werde weiterhin "sorgfältig und angemessen behandeln", heißt es. Und dabei, betont AG-Sprecher Dr. Daniel Kiefl, beachteten die Kliniken ja auch den Grundsatz "ambulant vor stationär". Berechtigte Leistungen sollten deshalb honoriert werden.

Position gegen die neue Pauschale bezog am Mittwoch auch Dr. Theodor Windhorst, Kammerpräsident in Westfalen-Lippe: Es gehe nicht an, "Menschen mit einem akuten Gesundheitsproblem von einer Stelle zur nächsten zu schicken. Wenn sich ein Patient an einen Arzt im Krankenhaus wendet, muss er behandelt werden, das gebieten Recht und Ethik". Die Sichtungspauschale sei "Unsinn". Sowohl Patienten als auch Ärzte, fordert Windhorst, seien vor den Konsequenzen zu schützen, die drohten, wenn sich ein vermeintlich ambulanter Krankheitsfall auf den zweiten Blick anders entwickelt als zunächst eingeschätzt.