Knapp zwei Drittel der Klinikärztinnen in Vollzeit

WIESBADEN/DÜSSELDORF. Von 80.612 im Krankenhaus tätigen hauptamtlichen Ärztinnen arbeiteten im Jahr 2015 mit 33,8 Prozent mehr als ein Drittel nicht in einem Vollzeitbeschäftigungsverhältnis, sondern waren teilzeit- oder geringfügig beschäftigt. Das teilte das Statistische Bundesamt aus Anlass des Weltfrauentages am 8. März mit. Im Jahre 2005 habe der mit 25,7 Prozent noch deutlich darunter gelegen. Im Vergleich dazu waren im Jahr 2015 nur 12,5 Prozent der Krankenhausärzte teilzeit- oder geringfügig beschäftigt, 2005 waren es 5,3 Prozent. Wie eine Studie der Targobank ergibt, ist für 40 Prozent der Frauen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein Anforderungsmerkmal an den Arbeitgeber, bei Männern 34 Prozent. (maw)