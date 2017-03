Ärzte Zeitung online, 13.03.2017 1

Medizintourismus

Beste Klinik weltweit in Hamburg?

HAMBURG. Die internationale Organisation Medical Travel Quality Alliance hat die Asklepios Klinik in Barmbek zur weltbesten Destination für Medizintouristen gekürt. Wie der private Klinikbetreiber Asklepios mitteilt, verzeichne die Klinik in Barmbek steigende Patientenanfragen aus dem Ausland. Im Vergleich zu 2009 habe sich die Zahl ausländischer Privatpatienten in seinen Hamburger Kliniken mehr als verdoppelt – Wachstumstreiber seien vor allem die Quellmärkte Russland und die GUS-Staaten. Die Klinik entwickelt sich demnach gegen den jüngsten Trend, wonach Deutschland 2015 im Vergleich zu 2014 ein Rückgang von 32,4 Prozent bei den Medizintouristen aus Russland zu verkraften hatte. (maw)