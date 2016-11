Ärzte Zeitung, 25.11.2016 1

Medizinprodukte

Greift EU-Novelle ab Mitte 2017?

BONN. Mitte 2017 könnte die novellierte EU-Medizinprodukteverordnung (MDR) in Kraft treten. Wie Erik Hansson von der EU-Kommission auf einer Veranstaltung des Bundesverbandes Medizintechnologie in Bonn berichtete, hat der Rat am 20. September 2016 die Übereinkunft zwischen Kommission, Parlament und Rat bestätigt.

Die formelle Annahme könnte in erster Lesung im März 2017 erfolgen. Anschließend folgt laut Hansson die zweite Lesung im Parlament "innerhalb einiger Wochen" und die Bekanntmachung im Amtsblatt. Die Verordnung trete am 20. Tag nach der Bekanntmachung im EU-Amtsblatt in Kraft. Für die Anwendung gibt es eine dreijährige Übergangsfrist. (maw)