Ärzte Zeitung, 21.10.2016 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



MedTech

Filmpreis für VDI-Kampagne

Die Imagekampagne Ingenieurgeschichten des Vereins Deutscher Ingenieure reüssiert beim Wirtschaftsfilmpreis 2016.

BERLIN/DÜSSELDORF. Technik spielt im Alltag eines jeden von uns eine entscheidende Rolle – ob in Smartphones, Autos oder hochsensiblen Messinstrumenten in der Medizin, überall sind kleine Chips mit ganz besonderen Fähigkeiten am Werk.

Mit dieser Botschaft hat der Verein Deutscher Ingenieure (VDI) dieses Jahr mittels einer Image-Kampagne um Ingenieur-Nachwuchs geworben – unter anderem mit Videobotschaften (wir berichteten). Produziert worden seien die Filme gemeinsam mit der Zeitsprung Commercial GmbH und Scholz & Friends Düsseldorf.

Die Mühe des VDI hat sich gelohnt: Brigitte Zypries, Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Wirtschaft und Energie (BMWi), hat den VDI mit dem Deutschen Wirtschaftsfilmpreis 2016 in der Kategorie "Imagefilme aus der Wirtschaft" prämiert.

Die begehrte Trophäe erhielt der VDI nach eigenen Angaben für seine Filmbeiträge zur Imagekampagne Ingenieurgeschichten. VDI-Direktor Ralph Appel: "Ingenieurleistungen sind allgegenwärtig, sie sind der Grundpfeiler des Standorts Deutschland und werden trotzdem viel zu oft verkannt. Das wollten wir als VDI mit den Ingenieurgeschichten ändern. Die Auszeichnung mit dem Deutschen Wirtschaftsfilmpreis bestätigt, dass wir einen richtigen Ansatz gewählt haben."

Der Deutsche Wirtschaftsfilmpreis ist einer der ältesten deutschen Filmpreise. Bereits seit 1968 wird der Wirtschaftsfilmpreis jährlich vom BMWi für Dokumentationen vergeben, die sich in herausragender Weise mit Themen unserer modernen Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft auseinandersetzen und diese für jedermann verständlich darstellen. Seit 2008 ist der Deutsche Wirtschaftsfilmpreis Bestandteil der "Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft" der Bundesregierung. (maw)