MedTech

Branche fordert neue "Innovationskultur"

BERLIN. Der Bundesverband Medizintechnologie (BVMed) fordert zum Jahreswechsel eine neue "Innovationskultur" in der Weiterentwicklung und Verbesserung der Patientenversorgung in Deutschland durch neue Techniklösungen.

Moderne Medizintechnik oder telemedizinische Anwendungen, die sich an Patientenbedürfnissen orientieren, "müssen gefördert und zeitnah ermöglicht werden", so BVMed-Geschäftsführer Joachim M. Schmitt.

In der neuen Legislaturperiode sollte die Politik daher über ein "Fortschrittsbeschleunigungsgesetz" eine neue Innovationskultur in der Gesundheitsversorgung einführen. Dazu gehöre die Verbesserung des Transfers von Forschungsergebnissen in die Gesundheitsversorgung. (maw)