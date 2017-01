Ärzte Zeitung online, 26.01.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Magnetresonanztomografie

Medizintechnikpreis für MRT-Erfinder Damadian

SANTA CLARA. Der Miterfinder der Magnetresonanztomografie Dr. Raymond Vahan Damadian erhält den diesjährigen Medtech Innovation Catalyst Award der weltweit agierenden Strategieberatung Frost & Sullivan.

Der Arzt, Wissenschaftler und Industrielle machte 2003 auf sich aufmerksam, als er nicht für den Nobelpreis für Medizin nominiert worden war. In großformatigen Zeitungsanzeigen in der "Washington Post" und der "New York Times" protestierte er gegen die Vergabe der Auszeichnung an seinen Landsmann, den US-Amerikaner Paul Lauterbur und den Briten Sir Peter Mansfield.

Damadian ist Träger vieler Auszeichnungen, darunter des Lemelson-MIT-Preises, des höchstdotierten US-Preises für technische Innovationen. (maw)