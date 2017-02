Ärzte Zeitung online, 13.02.2017 1

Medizintechnik

Bald EU-Agentur für Robotik und Künstliche Intelligenz?

STRASSBURG. Die EU sollte die Aktivitäten der einzelnen Mitgliedsstaaten in den Bereichen Medizin- oder Pflegerobotik stärker koordinieren. Am Mittwoch debattieren die Abgeordneten des EU-Parlaments in Straßburg über den "Entschließungsentwurf mit Empfehlungen an die Kommission zu zivilrechtlichen Regelungen im Bereich Robotik". Dieser "fordert die Kommission auf, die Benennung einer Europäischen Agentur für Robotik und Künstliche Intelligenz in Betracht zu ziehen, damit das erforderliche technische, ethische und regulatorische Fachwissen zur Verfügung steht".Am Donnerstag stimmt das Parlament über das Vorhaben ab. Im Entwurf nimmt die innovative Medizintechnik und ihre rechtlichen Implikationen breiten Raum ein.(maw)