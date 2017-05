Ärzte Zeitung online, 05.05.2017 1

Forscher widmen sich den Ohren

OLDENBURG. Anfang Februar ist der "Innovationsverbund für integrierte, binaurale Hörsystemtechnik" (VIBHear) an den Start gegangen. Das dreijährige Forschungsprojekt wird von der Universität Oldenburg koordiniert und mit 1,2 Millionen Euro aus EU-Mitteln gefördert. Erklärtes Ziel ist es, wissenschaftliche Erkenntnisse schneller in technische Lösungen umzusetzen. So planen die beteiligten Forscher, die Technik von Hörgeräten und Cochlea-Implantaten zu verschmelzen oder Standards zu entwickeln, nach denen Ärzte entscheiden können, welche Hörsystemtechnik sie welchen Patienten verordnen.

An dem Projekt sind unter anderem das Hörzentrum Oldenburg und die Medizinische Hochschule Hannover beteiligt. (cben)