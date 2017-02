Ärzte Zeitung online, 21.02.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Online-Termine

Jameda gewinnt Partner aus der Praxis-EDV

NEU-ISENBURG. Das Arztbewertungsportal Jameda dringt weiter in den Markt der Praxisverwaltungssysteme vor. Wie der gleichnamige Portalbetreiber berichtet, habe man nun eine Schnittstelle zwischen der Jameda Online-Terminlösung und O-TIS, dem Online-Terminsystem des Praxis-Software-Anbieters Evident, eingerichtet. Damit könnten Online-Terminbuchungen über Jameda künftig in Echtzeit in den Terminkalendern der Evident-Kunden abgebildet werden.

Die Schnittstelle zu der Software für Zahnärzte, Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen und Kieferorthopäden befindet sich derzeit noch in der Testphase. Ab Mitte März soll die Schnittstelle dann allen Evident-Nutzern zur Verfügung stehen. Erst kürzlich hatte Jameda das Start-up Patientus, einen Anbieter von Online-Videosprechstunden, gekauft. (reh)