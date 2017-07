Ärzte Zeitung online, 21.07.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Praxis-EDV

Medical Office mit neuem Kindervorsorge-Modul

Seit diesem Monat bietet der IT-Hersteller INDAMED für seine Arztsoftware Medical Office ein "Kindervorsorge"-Modul an. Neben der Dokumentation können laut dem Unternehmen damit über die Software auch Perzentilen und Entwicklungstests abgerufen werden. Dem neuen Modul würden das gelbe Untersuchungsheft des Gemeinsamen Bundesausschusses sowie das grüne Untersuchungsheft des Bundesverbandes der Kinder- und Jugendärzte zugrundeliegen. Damit lassen sich alle Vorsorgeuntersuchungen (U2 bis U11 sowie , J1 und J2) über die "Kindervorsorge" in Medical Office dokumentieren. Zudem werden noch offene oder durch den Patienten versäumte Vorsorgeuntersuchungen in einem Zeitstrahl angezeigt. (reh)

Schulungsfilm zum neuen Modul auf Youtube:

www.youtube.com/watch?v=gFNMQDkfOSc&t=22s

Schreiben Sie einen Kommentar Überschrift



Text

Zum Kommentieren bitte anmelden. Anmelden ÜberschriftText

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich