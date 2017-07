Ärzte Zeitung online, 21.07.2017 1

Kooperation

Der Teufel steckt im Detail

Eines ist klar: Ärzte können von Kooperationen profitieren – vor allem auch wirtschaftlich. Die Crux dabei ist nur die richtige Wahl der Kooperationsform. Hier gilt es, individuell betriebswirtschaftliche, rechtliche und steuerliche Faktoren gegeneinander abzuwägen.

Mit dem Vergleichsrechner von REBMANN RESEARCH sehen Vertragsärzte, wie ihre Praxis im Vergleich zur Branche in der Region dasteht. © Rebmann Research

Haus- und Fachärzte zeigen vermehrt ein Interesse an größeren Kooperationen. Das zeigen die Zahlen der KBV für das Jahr 2016. Demnach sank die Zahl der Vertragsärzte insgesamt gegenüber Vorjahr um 1198 auf 107.295. Gegenüber 2015 nahm die Zahl der Einzelpraxen um 378 zu, während sich die Zahl der Berufsausübungsgemeinschaften (BAG) um 199 zugunsten der Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) verringerte. Dabei vergrößern sich die Praxen und MVZ mit der zunehmenden Zahl angestellter Ärzte.

Der Trend ist keineswegs besorgniserregend – im Gegenteil! Immer mehr Vertragsärzte sind sich der Vorteile und des Flexibilitätspotenzials bewusst, die ihnen eine Kooperation mit ärztlichen Kollegen bietet. Vor allen die fachübergreifenden Kooperationen, von denen es 2016 bereits 3624 gab, werden beliebter.

Vergleichsrechner legt Potenzial offen Welches Potenzial die Kooperation in einer Berufsausübungsgemeinschaft für Ärzte birgt, zeigt eine Berechnung des unabhängigen Beratungsunternehmens REBMANN RESEARCH am Beispiel einer BAG mit drei Allgemeinmedizinern, einem hausärztlichen Internisten und einem Kinderarzt. Diese BAG erreicht pro Jahr eine GKV-Fallzahl von 18.492. Davon entfallen auf die Allgemeinärzte 11.835 Fälle, auf den Hausarzt-Internisten 2798 und auf den Kinderarzt 3859 Fälle. Von den Gesamtkosten der BAG in Höhe von 759.205 Euro tragen die drei Allgemeinmediziner 403.716 Euro, der hausärztliche Internist 189.678 Euro und der Kinderarzt 165.811 Euro. Insgesamt erzielt eine solche BAG einen Gewinn von 721.551 Euro bzw. eine Umsatzrendite von 48,7 Prozent. Leser der "Ärzte Zeitung" können dieses Modul im ATLAS MEDICUS bis zum 5. August 2017 kostenlos im Internet testen. Adresse: www.atlas-medicus.de/vergleichsrechner. (eb)

Bedenken bei einer Entscheidung für eine Kooperation müssen Praxischefs jedoch unbedingt, wie stark der Grad der persönlichen Freiheit sein und wohin sich die Praxis im Rahmen der kollegialen Zusammenarbeit entwickeln soll.

Die Entscheidung für eine Praxisgemeinschaft, die mehr Unabhängigkeit erlaubt als die Einbindung in eine Berufsausübungsgemeinschaft, ist in erster Linie eine persönliche, die weniger objektivierbar ist als die Wahl der Kooperationsform. Entscheidet sich ein Praxischef für die Kooperation, so kann er über die Anstellung von Ärzten genauso nachdenken wie über die Gründung einer BAG oder eines MVZ.