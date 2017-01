Höhere Strafen für Angriffe auf Sanitäter

Die zunehmende Selbstjustiz ist eine Reaktion auf nicht existentes Haftungsrecht, was sich aber auch bald durch internationale Annäherung und Fonds für Geschädigte ändern wird.

