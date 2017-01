Ärzte Zeitung, 25.01.2017 1

Senioren

Verkehrsgerichtstag berät zu Alten und Medizingutachten

GOSLAR. In Goslar startet am Mittwoch der 55. Deutsche Verkehrsgerichtstag. Ein Schwerpunktthema am Donnerstag sind Senioren im Straßenverkehr.

Der zuständige Arbeitskreis III, dem unter anderem ein Unfallforscher und ein Verkehrspsychologe angehören, diskutieren unter anderem über obligatorische oder freiwillige Untersuchungen wie Hör-, Seh- und Reaktionstests, mit denen Senioren ihre Fahrtauglichkeit nachweisen sollen. Die Experten des Arbeitskreises V widmen sich derweil der Anforderungen an medizinische Begutachtungen von Unfallopfern. (maw)

