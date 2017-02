Ärzte Zeitung online, 20.02.2017 1

Antikorruptionsgesetz

"Kooperationsverträge werden jetzt massenhaft gekündigt"

Das Antikorruptionsgesetz hat bislang vor allem eines bewirkt: Unsicherheit bei Ärzten und Kliniken. Zu beobachten sind viele vorsorgliche Kündigungen von Kooperationen. Und Rechtsanwälte haben viel zu tun.

Von Julia Frisch

Unlautere Vorteilsannahme kann seit Inkrafttreten des Anti-Korruptionsgesetzes Mitte 2016 jetzt auch für freiberuflich tätige Ärzte strafrechtliche Folgen haben. © Bilderbox / chromorange / picture

BERLIN. Die neuen Straftatbestände haben offenbar nicht wenige Ärzte und Krankenhausleitungen zum Nachdenken gebracht. Das Bewusstsein dafür, dass es in manchen Bereichen "so nicht weitergehen kann", sei erst durch das Antikorruptionsgesetz gestärkt worden, sagte Medizinrechtler Professor Martin Stellpflug am Freitag bei einer Pressekonferenz anlässlich eines Symposions der Kaiserin Friedrich-Stiftung zu den Auswirkungen des Antikorruptionsgesetzes.

Vieles, was jetzt unzulässig und strafbar ist, sei in der Vergangenheit zwar schon durch das Berufsrecht verboten gewesen. Das habe sich jedoch als stumpfes Schwert erwiesen. "Das Strafrecht hat erst Dynamik reingebracht", so Stellpflug. Und den Beratungsbedarf sprunghaft ansteigen lassen. "Meine Kollegen gehen in Arbeit unter", berichtete Stellpflug.

Ist jede Klinik betroffen?

Die Unsicherheit unter Ärzten und Kliniken sei groß. Jedes Krankenhaus beispielsweise habe Kooperationsverträge mit Ärzten. "Massenhaft" werden diese laut Martin Stellpflug derzeit gekündigt, weil oft nicht mit letzter Sicherheit ausgeschlossen werden könne, dass die neuen Straftatbestände nicht doch einschlägig sind.

Auch auf Seiten der Anwälte herrscht große Unsicherheit: "Für uns als Rechtsanwälte ist es schwierig, rechtsgestaltend zu arbeiten, weil wir die Risiken nicht kennen", kritisierte Stellpflug. Denn welche konkreten Vertragsgestaltungen, welche Kooperationsformen vom Antikorruptionsgesetz erfasst werden, das wird sich erst in den kommenden Jahren zeigen, wenn erste Ermittlungsverfahren abgeschlossen sind und Gerichtsentscheidungen vorliegen.

Oberstaatsanwalt Christian Müller von der Generalstaatsanwaltschaft Celle bemühte sich, die Ängste vor dem Gesetz zu zerstreuen. "Das Wichtigste ist, sich rechtstreu zu verhalten", riet er. Gleichwohl gestand der Oberstaatsanwalt zu, dass es gerade bei Kooperationen immer Abgrenzungsfragen geben werde und Fälle, über die man sich streiten könne.

"Man sollte keine Winkelzüge über zwischengeschaltete Gesellschaften machen, um irgendetwas zu verbrämen. Das wirkt leicht verfänglich", so Müller.

Was ist korrektes Verhalten?

Mit dem Rat, dass Ärzte sich nur korrekt verhalten müssten, mache es sich Müller zu einfach, erwiderte Stellpflug. Er berichtete von einem Fall bei der Staatsanwaltschaft Hannover. Nach deren Ansicht erlange ein niedergelassener Arzt, der in einer Klinik operiert und dafür ein angemessenes Entgelt bekommt, einen tatbestandlichen Vorteil allein dadurch, dass er neben seiner Arbeit in der Praxis Geld in der Klinik verdienen kann.

Wenn sich solche Ansichten durchsetzten, sei für Ärzte eben nicht immer klar, was korrektes Verhalten sei, sagte Stellpflug.