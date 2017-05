Ärzte Zeitung online, 26.05.2017 1

ABDA versorgt Apotheken mit OTC-Wissen

BERLIN. Die Apothekervereinigung ABDA greift ihren Mitgliedern in Sachen OTC-Beratung unter die Arme: Das ABDA-Tochterunternehmen Avoxa habe einen elektronischen Newsletter zur evidenzbasierten Selbstmedikation entwickelt. "EVInews", wie das neue Angebot getauft wurde, soll es Apothekenteams ermöglichen "unabhängige Studienergebnisse in die Beratung zu integrieren", ließ Dr. Andreas Kiefer, Präsident der Bundesapothekerkammer, am Mittwoch verlauten. Redaktionell verantwortlich für den Newsletter seien das Institut für Pharmazie und das Zentrum für Arzneimittelsicherheit der Uni Leipzig. EVInews soll zunächst zweimal monatlich erscheinen. Bis September 2017 bleibe das Angebot kostenlos. (cw)