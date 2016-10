Ärzte Zeitung, 11.10.2016 1

Bayer-Chef Baumann: Dialog mit Kritikern suchen

LEVERKUSEN. Bayer will gentechnisch verändertes Saatgut nicht gegen den Willen der Verbraucher in die europäischen Märkte drücken. Das sagte Konzernchef Werner Baumann am Sonntag in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung".

Baumann kommt damit Kritikern an der Übernahme des US-Saatgutriesen Monsanto entgegen. "Wir wollen Monsanto nicht übernehmen, um genveränderte Pflanzen in Europa zu etablieren".

Wenn die Gesellschaft grüne Gentechnik ablehne, werde man das akzeptieren. Baumann räumte ein, Monsanto sei in der Vergangenheit zu wenig auf Bedenken der Verbraucher gegen genveränderte Pflanzen eingegangen. Bayer werde dagegen den Dialog auch mit Kritikern suchen. (cw)

