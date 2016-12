Ärzte Zeitung, 07.12.2016 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Gesundheitsberufe

Amazon nimmt Geschäftskunden ins Visier

MÜNCHEN. Skalpell, Wattestäbchen und Labormaterialien: Amazon will verstärkt Gesundheitsberufe mit seinen Angeboten ansprechen. Der weltgrößte Online-Händler brachte nämlich am Dienstag den Dienst Amazon Business an den Start, der auf Geschäftskunden zielt. Der Konzern will mit einem Rundum-Angebot von mehr als 100 Millionen Produkten auf einer Plattform punkten. Büros, Handwerker oder Restaurants sollen genauso ihren Bedarf decken wie Universitäten oder Labors. Für diesen Zweck hat Amazon auf Geschäftskunden zugeschnittene Funktionen ergänzt. Dazu gehören der Kauf auf Rechnung, die Anzeige von Netto-Preisen ohne Umsatzsteuer sowie Firmen-Konten mit mehreren Nutzern. (mh/dpa)