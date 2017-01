Ärzte Zeitung, 06.01.2017 1

Elektro-Messe CES

Das Auto als künftiger Stressmanager?

LAS VEGAS. "Ist alles ok mit Dir, Bob? Du siehst gestresst aus. Warum machen wir nicht ein paar Atemübungen?" Diese Ansprache fand am Mittwoch auf der weltgrößten Elektronik-Fachmesse CES in Las Vegas statt – und zwar zwischen Bob Carter, bei Toyota USA Senior Vice President Automotive Operations, und dem digitalen Assistenten Yui. Der japanische Autohersteller zeigt in Las Vegas seinen Prototypen Concept-I – und damit, wie er sich das Auto der Zukunft mit integrierter künstlicher Intelligenz vorstellt. Im Concept-i soll die Interaktion mit Yui größtenteils die Steuerung durch Knöpfe und Touchscreens ersetzen. Yui solle von den Insassen lernen und Gefahrensituationen wie zum Beispiel Stress erkennen. (maw)