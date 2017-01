Ärzte Zeitung, 06.01.2017 1

Bilanz

2016 mit Absatzrekord bei Mineral- und Heilwasser

BONN. Die deutschen Mineralbrunnen haben im Jahr 2016 mit 11,3 Milliarden Litern Mineral- und Heilwasser so viel wie nie zuvor abgefüllt – gegenüber dem Vorjahreszeitraum bedeutete dies einen Anstieg um 0,8 Prozent, so der Verband Deutscher Mineralbrunnen (VDM). Die positive Bilanz der deutschen Mineralbrunnen ist für VDM-Geschäftsführer Udo Kremer Ausdruck eines anhaltenden Trends. "Die Menschen in Deutschland legen großen Wert auf eine ausgewogene und natürliche Ernährung, auf hohe Lebensmittelqualität sowie auf transparente Produktinformationen", so Kremer. Ein Naturprodukt wie Mineralwasser mit amtlich bestätigter Qualität und Reinheit befinde sich daher ganz im Einklang mit den Verbraucherwünschen. (maw)