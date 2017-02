Ärzte Zeitung online, 09.02.2017 1

Sanofi mit Umsatzplus und leichtem Gewinnrückgang

PARIS. Der französische Pharmakonzern Sanofi hat seinen Umsatz in 2016 im Vergleich zum Vorjahr auf Basis konstanter Wechselkurse um 1,2 Prozent auf 33,821 Milliarden Euro steigern können. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch in Paris mit. Nach einer Gewinnsteigerung um 7,7 Prozent in 2015 hat das Unternehmen nun 2016 einen Rückgang um 0,9 Prozent auf 7,308 Milliarden Euro einstecken müssen.

Vorgeschlagen wird eine Erhöhung der Dividende auf 2,96 Euro – das wäre die 23. Erhöhung in Folge. Mit 17,3 Prozent verzeichnete die Biopharmazietochter Genzyme den größten Umsatzanstieg in der Sanofi-Gruppe auf 5,02 Milliarden Euro, gefolgt von den Impfstoffen (+ 8,8 Prozent/4,58 Millionen Euro). (maw)