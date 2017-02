Ärzte Zeitung online, 21.02.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Pharma

Stada meldet dritten Kaufinteressenten

BAD VILBEL. Beim südhessischen OTC- und Generikahersteller Stada AG geben sich die Kaufinteressenten offenbar die Klinke in die Hand. Nachdem kürzlich verlautete, zwei britische Investoren – Cinven und Advent International – wollten das Unternehmen komplett akquirieren, teilte die Stada AG am späten Donnerstag abend mit, dass ein weiterer potenzieller Bieter in Bad Vilbel vorstellig geworden und bereit sei, 58 Euro je Stada-Aktie zu zahlen. Das sind zwei Euro mehr als das bislang kommunizierte Gebot von Cinven Partners.

Zugleich teilte das Unternehmen mit, der Aufsichtsrat habe einen Ad-hoc-Ausschuss gebildet, um während der laufenden Übernahme-Gespräche eine schneller Abstimmung mit dem Vorstand zu ermöglichen. (cw)

Topics Schlagworte Unternehmen (10584)