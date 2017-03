Ärzte Zeitung online, 03.03.2017 1

Private Krankenversicherung

Debeka baut 2016 Marktführerschaft aus

KOBLENZ. Die Debeka hat ihre Marktführerposition in der privaten Krankenversicherung weiter ausgebaut. Der Koblenzer Versicherer hat im Kerngeschäft mit privater Krankenvollversicherung 2016 netto fast 33.000 Versicherte hinzugewonnen, während der Markt als Ganzes um 17.300 Versicherte geschrumpft ist. Bei den Beitragseinnahmen legte die Debeka um 1,3 Prozent auf 5,5 Milliarden Euro zu. Der Zuwachs kam ausschließlich aus dem Neugeschäft, nicht aus Beitragsanpassungen, betonte der Vorstandsvorsitzende Uwe Laue bei der Bilanzpressekonferenz am Donnerstag in Koblenz. Das wird sich im laufenden Jahr ändern. Zum Jahresbeginn hat die Debeka die Beiträge im Schnitt um 8,5 Prozent angehoben. (iss)