Parkinson

Safinamid erhält US-Zulassung

MAILAND. Die italienische Newron Pharmaceuticals hat die US-Zulassung für seinen Parkinson-Wirkstoff Safinamid (Xadago®) als Zusatztherapie zu Levodopa/Carbidopa erhalten. Entwicklungs- und Vertriebspartner sind Zambon sowie US WorldMeds. Laut Newron ist Safinamid "die erste neue chemische Substanz, die seit mehr als zehn Jahren in den USA zur Behandlung der Parkinson-Krankheit zugelassen wurde". In Europa wurde Safinamid 2015 zugelassen und im selben Jahr in Deutschland eingeführt. (cw)