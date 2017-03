Ärzte Zeitung online, 31.03.2017 1

Diabetes: DRK Kliniken mit neuem Zentrum

BERLIN. Die DRK Kliniken Berlin bündeln die Diabetesversorgung ab April in einem Diabeteszentrum am Standort Berlin Mitte. Das Zentrum mit integrierter Gefäßmedizin und Fußchirurgie behandelt nach Angaben der DRK Kliniken als eine der wenigen stationären Einrichtungen in Berlin alle Aspekte des Diabetes bei mehr als 800 Patienten pro Jahr in einer eigenständigen Diabetes-Schwerpunktklinik.

Die Diabetes-Schwerpunktklinik und jetzt auch das Zentrum hat die Chefärztin Dr. Sybille Wunderlich aufgebaut. Auch Patienten mit seltenen Diabetesformen können wir hier behandeln", erklärt Wunderlich. Sie schätzt die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den Gefäßmedizinern, Fußchirurgen, Wundassistenten, speziellen Fußpflegern, Diabetesberatern und Physiotherapeuten im Team der Klinik sehr.

"Unsere Patienten, die oft über viele Jahre hohen Belastungen ausgesetzt sind, weisen nicht selten auch psychische Belastungsstörungen auf", berichtet Wunderlich weiter. In diesen speziellen Fällen arbeitet ihre Klinik mit der Wiegmann Klinik für Psychogene Störungen, Psychosomatische Medizin und Psychotherapie zusammen.

Die DRK Kliniken Berlin sind der drittgrößte stationäre Versorger in der Bundeshauptstadt nach der Uniklinik Charité und dem kommunalen Klinikkonzern Vivantes. (ami)