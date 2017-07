Ärzte Zeitung online, 12.07.2017 1

Diagnostik

Synlab übernimmt private Laborgruppe in Finnland

MÜNCHEN. Die Laborgruppe Synlab expandiert in Finnland: Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, hat es sämtliche Anteile an dem privaten finnischen Labordienstleister Cityterveys übernommen. Cityterveys beschäftigt den Angaben zufolge an 26 Standorten 100 Mitarbeiter, die im vorigen Jahr rund 13 Millionen Euro Umsatz erwirtschafteten.

Ein Kaufpreis wurde nicht bekannt gegeben. Synlab avanciere durch den Zukauf zu einem "der größten Anbieter von integrierten diagnostischen Dienstleistungen in Finnland", heißt es. Cityterveys sei auf Labor- und bildgebende Diagnostik spezialisiert und in Finnland das erste private Unternehmen, das auch 3D-Mammografie zum Brustkrebsscreening anbietet. (cw)