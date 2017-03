Ärzte Zeitung online, 03.03.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Bundessozialgericht:

Neue Richterin am GKV-Senat

KASSEL. Katrin Just ist seit Anfang März neue Richterin im 1. Senat des Bundessozialgerichts (BSG) in Kassel. Dieser ist für das Leistungsrecht der gesetzlichen Krankenversicherung zuständig. 1967 in Hamburg geboren, studierte sie im Saarland und in Frankreich. Ihre sozialgerichtliche Karriere durchlief Just dann in Rheinland-Pfalz, zuletzt beim Landessozialgericht in Mainz. Das BSG lernte sie schon 1998 bis 2001 als wissenschaftliche Mitarbeiterin kennen. Später war sie auch wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Bundesverfassungsgericht. Katrin Just ist verheiratet und hat zwei Kinder. In verschiedenen Publikationen ist sie Mitautorin und Kommentatorin zu Themen der gesetzlichen Krankenversicherung. (mwo)