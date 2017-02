Ärzte Zeitung online, 03.02.2017 1

Preisverleihung

Elektronische Visite elVi® gewinnt Praxis-Preis

Die Würfel sind gefallen: Jury und Publikum haben ihr Votum abgegeben zum Erfolgs-Rezept Praxis-Preis. Sieger ist ein Projekt zur elektronischen Visite aus Bünde.

Der glückliche Gewinner des Erfolgs-Rezept Praxis-Preis: Netzvorstand und Chirurg Dr. Hans-Jürgen Beckmann (zweiter von links) nahm die Auszeichnung in Berlin von Hauke Gerlof (l.), Karlheinz Gast (2. v.r.) und Angelika Dreßen (r.) entgegen. © Georg Moritz

BERLIN. Gewinner des Erfolgs-Rezept Praxis-Preises ist das Projekt zur Online-Visite elVi®, das im Praxisnetz Medizin und Mehr (MuM) entwickelt worden ist. Die Idee ist auch deshalb ganz aktuell, weil die Videosprechstunde im Juli als eigene EBM-Leistung in die Regelversorgung übernommen werden soll. Der Netzvorstand und Chirurg Dr. Hans-Jürgen Beckmann nahm den von Springer Medizin mit der "Ärzte Zeitung" und UCB Innere Medizin initiierten Preis bei einer Veranstaltung in Berlin entgegen.

Zweitplatzierter ist der Allgemeinarzt Dr. Michael Gurr mit seinem Projekt einer Webplattform zur Online-Sprechstunde als Selbstzahlerleistung. Den dritten Preis gewann der Kardiologe Dr. Klaus Edel, der einen Fragebogen entwickelt hat, um bei Patienten ein Screening auf Herzinsuffizienz durchzuführen.

Die drei Projekte im Überblick:

Platz 3: Herzinsuffizienz wird häufig erst relativ spät erkannt, so die Erfahrung des Kardiologen Dr. Klaus Edel vom Herz- und Kreislaufzentrum Rotenburg. Edel hat einen Fragebogen entwickelt, den Patienten in Hausarztpraxen ausfüllen sollten, damit früher Anzeichen der Herzinsuffizienz erkannt werden und so rechtzeitiges Gegensteuern ermöglicht wird.

Der Hausarzt Dr. Michael Gurr hat zur Entlastung in seiner großen Landarztpraxis in Eisenberg (Nordpfalz) zusammen mit einem Informatiker ein Webportal für ein Online-Sprechzimmer entwickelt. Ziel ist es, weniger dringliche Arzt-Patienten-Kontakte zeit- und ortsunabhängig online abzuwickeln. Die Patienten bezahlen diese Konsultation selbst. Platz 1: Die Videosprechstunde soll laut E-Health-Gesetz ab Juli auch über EBM abrechenbar sein. Eine solche, datenschutzrechtlich abgesicherte telemedizinische Lösung hat der Chirurg Dr. Hans-Jürgen Beckmann im Praxisnetz Medizin und Mehr (MuM) in Bünde unter dem Namen elVi® entwickelt. Die Software wird derzeit zusammen mit der KV getestet und auch über Bünde hinaus bereits von Ärzten eingesetzt.

Das Gewinnerprojekt erhält jetzt die Möglichkeit, die Idee und ihre Umsetzung in einem Video darzustellen und so dazu beizutragen, die elektronische Visite weiter bekannt zu machen. Außerdem gibt es für den Gewinner des Wettbewerbs ein Patienten-, Zuweiser- und Mitarbeiter-Befragungstool, das das Beratungsunternehmen für Ärzte HCC Better Care in Köln gestiftet hat. Weitere Preise für die Gewinner sind aktuelle Bücher für das Praxismanagement von Springer Medizin sowie von HCC Better Care.

Um den gemeinsam von der Fachverlagsgruppe Springer Medizin und UCB Innere Medizin initiierten Preis hatten sich Ärzte und Praxisteams aus ganz Deutschland beworben. Unter den besten Bewerbern haben Leser der "Ärzte Zeitung" in einem Online-Voting sowie eine unabhängige Jury die Gewinner ausgewählt.(ger)